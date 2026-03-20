Roma e Genova unite nella memoria a 50 anni dal golpe argentino: l’iniziativa del Mei

Genova. A cinquant’anni dal golpe militare in Argentina il Mei e il Liceo Orazio di Roma promuovono due importanti giornate di incontro e riflessione tra Roma e Genova.

Le due giornate si sviluppano attorno a un filo conduttore simbolico, espresso dalla relazione tra “Madri” e “Figli“. Da un lato, le Madres de Plaza de Mayo, emblema universale della lotta per la verità e la giustizia, che hanno trasformato il dolore in impegno civile; dall’altro, i loro figli “desaparecidos”.

Il 24 marzo alle 10,30, a Roma verrà intitolato alle “Madres de Plaza de Mayo“, per la prima volta in Italia, un plesso scolastico, quello del Liceo classico e linguistico Orazio. Nell’occasione sarà inaugurato il murale dedicato alle Madres e realizzato dallo street artist Maupal, noto per le opere su Papa Francesco, con il supporto tecnico di Caparol e di Mister Mac di Pio Macarra, a conclusione del percorso didattico “Los Pañuelos Blancos” che ha coinvolto gli studenti del Liceo in questo anno scolastico.

Parteciperanno all’evento, la Dirigente Scolastica del liceo Orazio e promotrice dell’iniziativa, Maria Grazia Lancellotti insieme ai docenti e agli studenti, , Fabio Porta, deputato della Repubblica Italiana eletto nella Ripartizione America Meridionale, Danilo Vicca, Dirigente (Ufficio VI) – Ambito Territoriale di Roma USR per il Lazio, Claudia Pratelli, Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Roma, Paolo Marchionne, presidente del municipio Roma III, Paolo Masini Presidente del Mei, Suor Geneviève testimone della dittatura.

Il giorno successivo, mercoledì 25 marzo, a Genova presso il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, si terrà una giornata articolata in tre momenti significativi. Sarà presente alla giornata il senatore Dario Franceschini, che durante il suo mandato da Ministro della Cultura diede vita proprio al Mei.

Alle ore 11.00 appuntamento con il convegno internazionale “Figli“. La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali di Paolo Masini, Presidente della Fondazione MEI, Rita Bruzzone, Assessora ai Servizi Educativi del Comune di Genova e da un rappresentante di Regione Liguria.

Saranno inoltre previsti i saluti di Graciela Palacio de Lois, presidente di Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Polìticas, Claudia Poblete “nieta ritrovata” di Buscarita Roa tra le fondatrici delle Abuelas de Plaza de Mayo e di Mayki Gorosito, ex direttrice del Museo Sitio de Memoria ESMA.

Tra gli interventi, le testimonianze di Dora Salas Iantorno, sopravvissuta alla repressione argentina, di Jorge Ithurburu, presidente dell’associazione 24marzo Onlus e attivo da decenni nella difesa dei diritti umani, dello storico Gennaro Carotenuto e di Astrid Patiño Carabelli, che ha ritrovato la propria identità dopo essere stata vittima di appropriazione illegale durante la dittatura, Maria Grazia Lancellotti Dirigente scolastica del Liceo Orazio che insieme ai docenti e agli studenti racconterà il percorso didattico “Los Pañuelos Blancos“.

Nel corso dell’evento sarà proiettato “Figli“, il video dedicato ai desaparecidos italiani con un focus specifico su quelli di origine genovese, frutto di una accurata ricerca storica che sarà visibile sia al Mei che sui canali YouTube del Museo.

Alle ore 17:30 infine la presentazione del libro di Michele Balboni “La diva del tango. Alla ricerca del niño rubato”, storia di una ragazza alla ricerca della propria identità e del suo fratellastro figlio di desaparecidos sullo sfondo del tango e della storia argentina. L’autore dialogherà con Jorge Ithurburu e Dora Salas Iantorno.

Le due giornate si concluderanno alle ore 18:30 con un’esibizione di tango in collaborazione con Sergio Chiaverini & Beatrice Mondo Ti Tango Asd. L’ingresso alla presentazione e alle esibizioni è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.