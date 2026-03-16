Rolli Days del ventennale Unesco verso il sold out: dopo pochi giorni 76% delle visite già prenotate

Genova. I Rolli Days dedicati al ventennale dei siti UNESCO, in programma dal 27 al 29 marzo, stanno riscuotendo grande entusiasmo: in soli quattro giorni le prenotazioni delle visite hanno raggiunto il 76% della capienza complessiva e molti siti risultano già sold out.

“Il tasso di prenotazione al livello dei più partecipati concerti rock registrato in questi giorni conferma che i momenti di alta divulgazione scientifica sono una risorsa imprescindibile per il futuro della cultura in Italia, e racconta i Rolli Days come uno degli appuntamenti culturali più amati e attesi, non solo dai genovesi ma anche dai visitatori che scelgono la nostra città per scoprirne la straordinaria storia – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – L’edizione di quest’anno ha un valore ancora più speciale perché celebra il ventennale del riconoscimento UNESCO dei Palazzi dei Rolli: un patrimonio unico che incarna l’unicità di questa città, certificando l’importanza artistica e la vocazione internazionale di Genova come città della cultura. Invitiamo tutti a prenotare le ultime visite disponibili e a partecipare a questa grande festa culturale, che restituisce ai cittadini e ai turisti luoghi di eccezionale valore storico e artistico, coinvolge il territorio da Voltri a Nervi e conferma Genova come uno spazio di sperimentazione per le professioni culturali rivolte ai giovani, provenienti da tutta Italia, che hanno intrapreso percorsi di alta formazione nelle scienze umane”.

Visite ancora prenotabili per i seguenti siti:

Palazzo BPER

Palazzo Lauro

Palazzo Antonio Doria Spinola

Palazzo Lercari Parodi

Palazzo Angelo Giovanni Spinola

Palazzo Centurione Pitto

Palazzo Ambrogio Di Negro

Palazzo dell’Università

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Villa Musso Piantelli

Villa Centurione Doria

Villa Centurione del Monastero

Villa Spinola Narisano

Villa Imperiale Scassi

Museo Diocesano

Mostra “Il futuro di ieri. Una storia di mappe e trasformazioni a Genova”

Palazzo Bianco e Tursi

Palazzo Rosso

Albergo dei Poveri

Archivio di Stato

Basilica di Santa Maria Immacolata

Biblioteca Diocesana

Villa Spinola di San Pietro