Pizzeria distrutta dalle fiamme a Vesima, all’origine del rogo alcuni lavori nell’adiacente stabilimento balneare

Genova. A causare il devastante rogo che ieri sera ha ridotto il fumo la pizzeria Pomò di via Rubens a Vesima potrebbero essere stati alcuni lavori di manutenzione in corso nell’adiacente stabilimento balneare in via della nuova stagione. E’ questa l’ipotesi prevalente tra gli investigatori della squadra mobile a cui la procura ha affidato i primi accertamenti sull’incendio divampato ieri sera intorno alle 19 mentre il locale era già aperto per il turno serale.

Clienti e dipendenti del ristorante sono stati fatti uscire senza conseguenza, ma per il locale i danni sono pesantissimi. L’intera struttura è praticamente collassata verso la spiaggia. In base a quanto rilevato dai pompieri ieri nello stabilimento balneare adiacente alla pizzeria. i bagni Lido Vesima erano in corso alcuni lavori. Era stata usata una smerigliatrice e a fine giornata sarebbero state lasciate in carica due grosse batterie per riprendere il lavoro oggi. Da lì forse per un surriscaldamento sono partite le fiamme, forse accelerate dal vento che hanno incendiato la parte della struttura in legno propagandosi rapidamente.

Solo il sopralluogo dei vigili del fuoco, previsto per la giornata di domani, venerdì 20 marzo, potrà fornire risposte certe, ma l’ipotesi dell’incendio colposo al momento è quella prevalente. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Carlo Bartelli e dal suo vice Antonino Porcino tendono al momento a escludere una matrice dolosa, in primis per l’orario: difficile ipotizzare un raid doloso con il locale aperto e la luce del tramonto. In secondo luogo perché i gestori della pizzeria e dello stabilimento hanno escluso di aver ricevuto minacce.

L’incendio ha provocato la chiusura della via Aurelia da ieri sera fino all’alba di questa mattina. Ma oggi ancora dai resti di quella che era una pizzeria molto apprezzata dai genovesi e dagli abitanti di Arenzano sopratutto d’estate ma anche nei week end invernali risalgono ancora fumi. Per questo il sopralluogo è stato differito a domani.

Intanto il Comune di Genova, a tutela della pubblica incolumità, ha interdetto il transito nella zona tra il ristorante e lo stabilimento balneare. Viene consentito unicamente il transito lungo l’arenile, nella fascia di 5 metri dallo specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare.