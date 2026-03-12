La nuova strada di collegamento tra il Campasso e Certosa è adesso “via Roberto Robusti”

Genova. La nuova strada di collegamento tra il Campasso e Certosa è ufficialmente intitolata a Roberto Robusti, storico presidente del Comitato di Quartiere Campasso e figura di riferimento per tutta la comunità locale.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore comunale ai Servizi civici, Emilio Robotti, l’assessore alla viabilità del Municipio II Centro Ovest, Luciano Cavazzon, Andrea Robusti, figlio di Roberto Robusti, e Matilde Gazzo, portavoce del Comitato di Quartiere Campasso.

“La ‘politic’” è la cura della ‘polis, intesa come città ma soprattutto come comunità. Una missione che Roberto Robusti ha perseguito per tanti anni con tenacia, dedizione e senso di appartenenza al territorio del Campasso, meritandosi un pubblico riconoscimento che, al di là dell’intitolazione della strada di collegamento con Certosa, ne celebra e ricorda l’impegno a favore degli altri – ha detto Robotti – In un’epoca di crescente disaffezione verso la politica e progressivo sfaldamento dei legami tra le persone e i luoghi, dobbiamo fare tesoro della lezione di Robusti il quale, oltre ai risultati ottenuti per il suo territorio, ha saputo, prima di tutto, costruire relazioni sociali».

Presidente del Comitato di Quartiere Campasso per dieci anni, dal primo aprile 2005 al 16 gennaio 2015, giorno della sua prematura scomparsa, Roberto Robusti ha saputo fare da “collante” tra le varie anime del quartiere, collaborando attivamente con cittadini, istituzioni e aziende per migliorare la vita quotidiana degli abitanti del Campasso e di tutta la zona circostante.

Tra le battaglie combattute da Robusti si ricordano la nascita del piccolo campo sportivo per i ragazzi del quartiere, la realizzazione della mostra fotografica “Come eravamo” con immagini inedite ricuperate dalle più antiche famiglie del quartiere, il concorso scolastico “Cosa farò da grande” realizzato con Municipio II Centro Ovest e l’allora Istituto Comprensivo Cantore e la messa a disposizione dei locali di via Pellegrini 11 per famiglie, bambini e anziani, attraverso una convenzione con Comune di Genova e Municipio II Centro Ovest.

“Roberto era una persona davvero speciale, molto equilibrata e in grado di gestire al meglio situazioni talvolta complesse sia sotto il profilo della sicurezza, della riqualificazione del territorio e talvolta nei rapporti con i cittadini”, ha ricordato Matilde Gazzo.

L’intitolazione a Robusti della nuova strada tra il Campasso e Certosa era stata proposta proprio dal Comitato di Quartiere Campasso. Il Consiglio del Municipio II Centro Ovest aveva raccolto e approvato all’unanimità la proposta, trasmessa poi all’amministrazione comunale che ha avviato e portato alla conclusione l’iter.