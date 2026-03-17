Roberto Gulli rieletto segretario generale di Uiltrasporti Liguria

Genova. Oggi, al Grand Hotel Savoia di Genova, il XII Congresso regionale Uiltrasporti Liguria: “Chi lotta apre strade, chi sfrutta stringe catene” ha confermato Roberto Gulli alla guida per il nuovo mandato. La segreteria regionale sarà così composta: Silvana Comanducci, Stefano Scarpato (segretario generale aggiunto), Giovanni Ciaccio, Oscar Matarazzo, Gabriele Salvatori, Franco Paparusso, Stefano Martino e Marco Furletti.

Il congresso ha messo al centro le necessità del territorio: più traffico portuale e logistico attratto da investimenti infrastrutturali necessari, più lavoro stabile e qualificato, più tutele contro dumping e appalti al massimo ribasso. In una Liguria che resta piattaforma del Mediterraneo, servono sicurezza sul lavoro con obiettivo zero morti, un piano industriale per il TPL con agenzia regionale che abbia un piano industriale rivolto al futuro, sviluppo dell’aeroporto di Genova sotto governance pubblica e una chiusura del ciclo rifiuti con impianti adeguati che sia funzionale e baricentrico.

“Chiave di volta della nostra politica anche la difesa del lavoro nei tre porti con stabilità occupazionale, il contrasto alla riduzione d’orario di lavoro nei multiservizi, tutele per riders e un modello Just Eat che riporti diritti e salario nella logistica e nell’e-commerce – spiega Roberto Gulli eletto oggi segretario generale Uiltrasporti Liguria – Con 6.527 iscritti (+9%) e crescita in tutte le province, Uiltrasporti Liguria punta a innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica per rendere il trasporto un presidio sociale ed economico di qualità con leve importanti per lo sviluppo”.

Presenti il segretario generale nazionale Uiltrasporti Marco Verzari, la segreteria nazionale e il segretario generale Uil Liguria Riccardo Serri.