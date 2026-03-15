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Rivarolo, il Municipio Valpolcevera: “Frequenti allagamenti in via Rossini con le piogge. Servono verifiche urgenti”

Già a novembre i tecnici comunali avevano effettuato verifiche sul posto, fornendo precise indicazioni e prescrizioni all'impresa Cociv, ma il problema continua a ripresentarsi

michele versace
Genova. All’incrocio tra Via Rossini e il Ponte Polcevera “si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di allagamento ogni volta che si registrano precipitazioni, con pesanti conseguenze per la viabilità e per i cittadini della Valpolcevera. La situazione era stata segnalata già nel mese di novembre e, a seguito di tale segnalazione, i tecnici comunali avevano effettuato verifiche sul posto, fornendo precise indicazioni e prescrizioni all’impresa Cociv, impegnata nei lavori dell’ultimo miglio ferroviario per conto di Rete Ferroviaria Italiana”. Lo rendono noto il presidente del Municipio V Michele Versace, il consigliere comunale delegato alle Vallate Enrico Vassallo e il consigliere regionale Federico Romeo che sottolineamo come “Nonostante ciò, ad oggi il problema continua a ripresentarsi”
“Quel tratto di strada, che per quanto risulta non era stato interessato da analoghi episodi negli anni passati, oggi diventa impraticabile a ogni pioggia, rendendo impossibile il transito e portando di fatto alla chiusura della strada, con la conseguenza di dividere in due la delegazione e creare disagi enormi a residenti, lavoratori e attività della zona”
“Alla luce di quanto sta accadendo – dicono – riteniamo necessario che l’impresa che sta eseguendo i lavori intervenga con urgenza per individuare e risolvere le cause di questa situazione. Chiediamo inoltre che vengano effettuati tutti i controlli tecnici necessari sui lavori realizzati e sulle eventuali modifiche apportate al sistema di deflusso delle acque, al fine di accertare ogni possibile correlazione con le criticità che si stanno verificando”.
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