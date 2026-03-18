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Confronto

Primo tavolo sulla riforma sociosanitaria, i sindacati: “Ne servono di più”

Secondo Cgil, Cisl e Uil occorre mantenere e migliorare tavoli operativi su nuovo boarding,l riassetto organizzativo del territorio, prevenzione

incontro sindacale sociosanitario

Genova. Si è svolto questa mattina il primo tavolo del 2026 dalla partenza della riforma sociosanitaria tra Regione Liguria e le rappresentanze confederali regionali di Cgil, Cisl e Uil.

“Abbiamo accolto positivamente questo incontro, in quanto è stata l’occasione per conoscere l’andamento di questi primi tre mesi di riforma e i passaggi del prossimo futuro − commenta Giovanni Bizzarro, segretario regionale con delega alla sanità e al sociosanitario della Uil Liguria − ma restano molti punti sui quali abbiamo sottolineato la necessità di mantenere e implementare questi tavoli operativi: dal nuovo boarding al riassetto organizzativo del territorio fino alla prevenzione, con il coinvolgimento della categoria del pubblico impiego, oltre ovviamente alla necessità di ripristinare un tavolo ad hoc che tenga più considerazione del tema sociale e delle aspettative della categoria dei pensionati, che non possono e non devono rimanere esclusi dalle trattative su un tema che li riguarda tanto da vicino”.

Le parti sindacali e il Presidente di Regione hanno concordato la calendarizzazione di nuovi incontri sia con la confederazione sia con le categorie interessate.

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