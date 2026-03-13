Riforma sanità, prosegue lo stato di agitazione: “Bucci assente all’incontro, mancanza di rispetto”

Genova. Questa mattina in prefettura si è tenuto l’incontro tra Fp Cgil Genova, Uil Fp Genova e Fials sullo stato di agitazione in Aom e Ats Liguria Area 3. Per i sindacati “l’esito della procedura di raffreddamento è negativo”
I sindacati “ringraziano il rappresentante del prefetto, ma denunciano l’assenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dell’assessore alla sanità Massimo Nicolò e del direttore generale del dipartimento Salute Paolo Bordon: una mancanza di rispetto verso lavoratori e cittadini lasciati senza risposte su organizzazione del lavoro e diritti“.
“Ci dichiariamo indisponibili a proseguire in queste condizioni, dove manca la volontà politica della Regione – dichiarano Luca Infantino (Fp Cgil) e Marco Vannucci (Uil Fpl) -. Escludere le organizzazioni non firmatarie dai tavoli territoriali rende impossibile affrontare le criticità della riforma. Serve un protocollo d’intesa regionale, altrimenti aumenteranno carichi di lavoro, disservizi e calerà la qualità delle prestazioni“.
Lo stato di agitazione proseguirà.
“Mancano risposte su mobilità del personale, assegnazione Atsl a Villa Scassi, mensa, orari, indennità notturna, reperibilità, buoni pasto e chiarimenti fiscali – aggiungono i sindacalisti – Occorre armonizzare le condizioni tra Villa Scassi e San Martino. Priorità che restano inevase mentre si inaugurano strutture con fondi Pnrr, ma sul personale si resta all’anno zero”.