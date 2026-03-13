Riforma sanità, prosegue lo stato di agitazione: “Bucci assente all’incontro, mancanza di rispetto”

Genova. Questa mattina in prefettura si è tenuto l’incontro tra Fp Cgil Genova, Uil Fp Genova e Fials sullo stato di agitazione in Aom e Ats Liguria Area 3. Per i sindacati “l’esito della procedura di raffreddamento è negativo”

I sindacati “ringraziano il rappresentante del prefetto, ma denunciano l’assenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dell’assessore alla sanità Massimo Nicolò e del direttore generale del dipartimento Salute Paolo Bordon: una mancanza di rispetto verso lavoratori e cittadini lasciati senza risposte su organizzazione del lavoro e diritti“.

“Ci dichiariamo indisponibili a proseguire in queste condizioni, dove manca la volontà politica della Regione – dichiarano Luca Infantino (Fp Cgil) e Marco Vannucci (Uil Fpl) -. Escludere le organizzazioni non firmatarie dai tavoli territoriali rende impossibile affrontare le criticità della riforma. Serve un protocollo d’intesa regionale, altrimenti aumenteranno carichi di lavoro, disservizi e calerà la qualità delle prestazioni“.

Lo stato di agitazione proseguirà.

“Mancano risposte su mobilità del personale, assegnazione Atsl a Villa Scassi, mensa, orari, indennità notturna, reperibilità, buoni pasto e chiarimenti fiscali – aggiungono i sindacalisti – Occorre armonizzare le condizioni tra Villa Scassi e San Martino. Priorità che restano inevase mentre si inaugurano strutture con fondi Pnrr, ma sul personale si resta all’anno zero”.

“È estremamente grave che al vertice convocato in Prefettura sullo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità dell’ex Asl 3 non si sia presentato nessun rappresentante della Regione Liguria – commentano il capogruppo del Pd Armando Sanna e la vice Katia Piccardo -. Un’assenza pesante e incomprensibile di fronte a una situazione che i sindacati denunciano da mesi. Il personale sanitario vive tra incognite, anomalie e confusione organizzativa dei servizi e non viene messo nelle condizioni di operare con la necessaria serenità e continuità. I lavoratori sono lasciati in una condizione di incertezza che dura ormai da mesi e, inevitabilmente, lo stato di agitazione è destinato a proseguire. Mentre si tagliano i nastri delle strutture e si celebrano inaugurazioni, ci si continua a dimenticare di lavoratori e lavoratrici, che sono il vero motore del sistema sanitario. Per questo condividiamo le preoccupazioni espresse dai sindacati e riteniamo indispensabile che la Regione apra immediatamente un confronto vero con le rappresentanze dei lavoratori e definisca un protocollo chiaro. Continuare a ignorare i problemi non farà che aumentare i carichi di lavoro, i disservizi e le difficoltà del sistema sanitario”.