Riforma sanità, Nicolò chiede scusa ai sindacati: “Non era mia intenzione disertare l’incontro”

Genova. “Faccio pubblicamente le mie scuse ai sindacati, non era mia intenzione non essere presente all’incontro“. Lo dichiara oggi l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò dopo le polemiche di ieri sulla totale assenza della Regione al tavolo di raffreddamento in prefettura relativo allo stato di agitazione aperto da Fp Cgil Genova, Uil Fp Genova e Fials.

“C’è stato un po’ un cortocircuito di comunicazioni, per cui ieri non ero a Genova e quindi non ho potuto presenziare – continua Nicolò -. Sono convinto che il dialogo con i sindacati, iniziato in tempi non sospetti, vada migliorato soprattutto da parte nostra, ma sta andando abbastanza bene. Io incontro tutte le sigle sindacali, prossimamente abbiamo organizzato altri due incontri e le aziende stanno iniziando a confrontarsi su tutte le problematiche. Recupereremo“.

“Una mancanza di rispetto verso lavoratori e cittadini lasciati senza risposte su organizzazione del lavoro e diritti“, avevano lamentato le sigle coinvolte confermando lo stato di agitazione.

I rappresentanti dei lavoratori chiedono risposte su mobilità del personale, assegnazione Atsl a Villa Scassi, mensa, orari, indennità notturna, reperibilità, buoni pasto e chiarimenti fiscali: “Serve un protocollo d’intesa regionale, altrimenti aumenteranno carichi di lavoro, disservizi e calerà la qualità delle prestazioni”.