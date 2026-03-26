Genova. Continua la “guerra” del Comune all’abbandono illegale di rifiuti in città. Nei giorni scorsi la polizia locale ha staccato una raffica di multe grazie alle segnalazioni e al sistema di videosorveglianza e lettura targhe cittadino, riuscendo a individuare i responsabili.

Molte segnalazioni sono state acquisite dai social, ma anche dalla piattaforma Segnalaci e dal numero unico. Anche la polizia locale ha individuato situazioni irregolari durante il pattugliamento del territorio, avviando poi le indagini per risalire agli autori.

A Molassana, in piazzale Adriatico, un cittadino ha segnalato la presenza di tre pneumatici dietro i contenitori della differenziata. Gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili grazie al sistema targasystem, individuando l’autocarro usato per il trasporto. due responsabili, l’intestatario del mezzo e il suocero, sono stati quindi convocati e denunciati.

Sanzionati e identificati anche una cittadina bosniaca e un cittadino peruviano, che a Cornigliano hanno abbandonato rifiuti ingombranti in vico Saponiera. Anche in questo caso l’episodio era stato segnalato dai cittadini e gli agenti hanno potuto risalire alla donna e all’uomo tramite le telecamere di videosorveglianza.

Sempre a Cornigliano, e anche a Sestri Ponente, la polizia locale ha sanzionato un cittadino albanese di 58 anni dopo averlo colto sul fatto, intento ad abbandonare con il furgone materiale ingombrante in legno. L’uomo è stato sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo.

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Pneumatici, mobili, pallet: i rifiuti abbandonati dalla Foce a Sestri Ponente

Ancora nel Ponente, durante un servizio specifico, un altro cittadino albanese di 56 anni è stato identificato e sanzionato per aver scaricato mobilio, elettrodomestici e altri rifiuti. All’uomo si è risaliti tramite le indagini avvenute con il sistema di videosorveglianza e il suo comportamento è stato valutato penalmente rilevante. Per lui è scattata anche la denuncia.

In via santa Zita, in zona Foce, sono state accertate violazioni a carico di un ristorante e di un esercizio commerciale: in entrambi i casi grossi sacchi erano stati depositati al di fuori degli appositi contenitori. I responsabili sono stati sanzionati per 1000 euro.

Sempre in zona è stato identificato l’autore del deposito di alcuni grossi pallet in legno abbandonati su suolo pubblico: oltre alla contestazione per il responsabile è scattato l’obbligo del ripristino dei luoghi e la rimozione del materiale per il suo corretto smaltimento.

“I controlli andranno avanti su questa linea, in modo mirato e costante. Accanto a questo, valuteremo anche l’avvio di una campagna informativa, perché è fondamentale affiancare all’azione sanzionatoria un lavoro di sensibilizzazione rivolto a cittadini e attività economiche”, ha detto L’attività di verifica e sanzionamento della Polizia Locale prosegue con continuità per colpire comportamenti illeciti che danneggiano il decoro urbano e la qualità della vita nei quartieri – dice l’assessora alla polizia locale e alla sicurezza urbana Arianna Viscogliosi.