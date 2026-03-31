Ricerca, Pirondini (M5s): “A rischio 300 lavoratori Iit, governo intervenga”

Genova. “Mentre il governo Meloni è ancora nel pieno della sua “bisteccopoli”, tra dimissioni, retroscena e voci di rimpasto, c’è un Paese reale fatto di persone che rischiano il lavoro, di competenze che rischiano di sparire, di futuro che viene tagliato. Succede all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, uno dei fiori all’occhiello della ricerca italiana, un centro che tutto il mondo ci invidia”.

Così il capogruppo M5S al Senato, Luca Pirondini, che poi ricorda: “Proprio l’IIT è stato oggetto di un taglio di 15 milioni di euro che sta mettendo a rischio tra i 200 e i 300 lavoratori, oltre che progetti scientifici strategici. Non intervenire significa dire ai nostri ricercatori: arrangiatevi. O peggio, andatevene. E intanto chi resta è già dentro una situazione assurda: stipendi più bassi rispetto ad altri centri europei, precarietà strutturale con circa il 30% del personale a tempo determinato, zero certezze sul futuro. È così che si tratta l’eccellenza?”.

“Noi siamo accanto ai lavoratori che denunciano una scelta sbagliata e pericolosa. E chiediamo al governo una risposta immediata: trovi subito le risorse e ripristini quei 15 milioni. Non domani, non con promesse vaghe: subito. Da parte nostra, in Parlamento, ci sarà battaglia. Per sostenere i lavoratori dell’IIT, per difendere la ricerca, per impedire che l’ennesima eccellenza italiana venga smontata nel silenzio generale”, conclude Pirondini.