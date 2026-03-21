Restauro ultimato per la chiesa di Montoggio, sabato 28 marzo la cerimonia pubblica

Genova. Nel pomeriggio di sabato 28 Marzo, nell’ambito di una cerimonia pubblica che inizia alle 16:30, il Comune di Montoggio e la Curia Arcivescovile di Genova celebrano la conclusione dei lavori di restauro della facciata e del campanile della Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista Decollato.
Nell’occasione sarà l’Arcivescovo Marco Tasca a impartire la benedizione al secolare edificio religioso. Subito dopo seguiranno i saluti del Parroco Padre Antonio, del Sindaco Faustino Mauro Fantoni, del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.
Al termine Monsignor Marco Tasca officerà, con la partecipazione del coro Unige “Januenses Academici Cantores”, la Santa Messa della Domenica delle Palme. L’importante intervento è stato reso possibile da una collaborazione mirata tra il Comune e la locale Parrocchia per l’utilizzo di un bando emanato dal MIT che ha garantito un finanziamento di 201.300 euro.
Inoltre, per coprire il totale della spesa necessaria il Comune, la Parrocchia e la Curia si sono tassati di una ulteriore somma complessiva pari a circa 90.000 euro.
I lavori, durati circa due anni, sono stati eseguiti dall’Impresa Fabrizio Bordo s.a.s. di Genova sotto la direzione dell’architetto Fabio Venzano mentre il geometra comunale Claudio Radi ha svolto il ruolo di responsabile del progetto.
Al fine di apprezzare il restauro realizzato nonché per ammirare gli antichi pregi artistici della Chiesa, nella stessa giornata di sabato, a partire dalle ore 15, è prevista una visita gratuita accompagnata. Gli interessati possono prenotarsi in anticipo al numero 347 5826328.