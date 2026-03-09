Resistenza, Giordano (M5S): “Chiesto al ministero il riconoscimento per Michele Campanella, il partigiano gino”

Genova. Il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano ha inviato una segnalazione istituzionale al Ministro dell’Interno e al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza affinché venga valutato un riconoscimento alla memoria di Michele Campanella, partigiano della Resistenza ligure conosciuto con il nome di battaglia “Gino” e successivamente generale della Polizia di Stato.

“Campanella – ha ricordato Giordano nella sua missiva – partecipò alla Resistenza nelle formazioni partigiane dell’entroterra genovese, arrivando a ricoprire il ruolo di comandante della Brigata Severino. Dopo la Liberazione scelse di proseguire il proprio impegno entrando nella Polizia di Stato, contribuendo negli anni successivi alle attività di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità in diverse sedi del Paese. Crediamo che la sua vicenda rappresenti quella generazione che, dopo aver combattuto per la libertà, ha contribuito alla costruzione e al consolidamento delle nostre istituzioni democratiche”.

Alla segnalazione è stata allegata anche la documentazione sulla sua figura e il libro di Ivano Malcotti, “Michele Campanella – da comandante della Brigata partigiana Severino a generale della Polizia di Stato” (Brg Edizioni), con la prefazione di Massimo Bisca (ANPI Genova), che ricostruisce il suo percorso dalla Resistenza al servizio nello Stato.

“Ricordare queste storie – conclude il capogruppo regionale – significa rafforzare la memoria della Resistenza e ricordare come molti partigiani abbiano continuato a servire il Paese nelle istituzioni democratiche nate dalla Liberazione”.