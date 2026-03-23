Referendum, i risultati: a Genova vince il No con il 64% . Dato nazionale: No 53,7%, Sì 46,2%

Aggiornamento ore 17.15 – Mentre su scala nazionale continuano le operazioni di conteggio, nel territorio del Comune di Genova tutti le 653 sezioni sono state scrutinate: il risultato genovese quindi è SI al 35.98%, No al 64,02%.

Nel frattempo a livello nazionale, quando mancano qualche migliaio di sezioni, il SI si attesta al 46,2% e il NO al 53,7%

Genova. Con le urne chiuse alle ore 15, sono immediatamente iniziate le operazioni di scrutinio dei voti per la chiamata del Referendum confermativo sulla riforma del sistema giudiziario proposto dal governo.

Alle 15.40 sono arrivate le prime proiezioni con 8.147 sezioni scrutinate su 61.533 su base nazionale: secondo questi dati, forniti dalla piattaforma ministeriale Eligendo, il NO avrebbe raccolto il 54,18% mentre il SI il 45,82%.

A Genova le sezioni sono 653 e lo scrutinio è praticamente a metà, con 307 sezioni già chiuse per quanto riguarda le operazioni di scrutinio. A questo punto, il NO è avanti con il 64.2% mentre il SI è al 35.7%.

Affluenza

Genova. Alle ore 15 si sono chiuse in tutto il paese le urne per il referendum che chiedeva la conferma per la riforma, introdotta dal Parlamento su input governativo, su alcuni punti del sistema giudiziario del nostro paese. In attesa dei risultati delle votazioni, il primo dato ufficiale è quello dell’affluenza che alle 15 ha chiuso con il 58.8% su base nazionale.

Secondo Eligendo, a Genova, comune, il dato è sopra la media nazionale, raggiungendo il 61,7, mentre in tutta la provincia si è raggiunto il 63,3%.