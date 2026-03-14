Referendum, martedì a Palazzo della Meridiana incontro con Lupi e Sallusti

Genova. Martedì 17 marzo, alle ore 18.00 a Palazzo della Meridiana si terrà l’evento Moderati per il Sì, promosso dal comitato ligure Noi Moderati–MAIE per il Sì, dedicato al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia del 22-23 marzo.

Un momento di dialogo e approfondimento per illustrare le ragioni del sì, che vedrà fra i relatori, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi e l’editorialista Alessandro Sallusti. Previsto anche un intervento di Antonio Di Pietro.

“Fin dall’inizio Noi Moderati abbiamo spinto per abbassare i toni, evitando slogan che creano solo confusione, e invitato a entrare nel merito del quesito referendario, con un dibattito serio e responsabile. Approfittiamo di questi ultimi giorni prima del voto per spiegare ai cittadini cosa prevede la riforma, andando ai contenuti e riavvicinando le persone alle urne. Abbiamo l’opportunità concreta per rendere la giustizia italiana più equa e trasparente”, dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

“In questi giorni, sono moltissimi i liguri che si sono avvicinati ai nostri banchetti chiedendo di approfondire le ragioni del Sì. Questo incontro nasce da questo: dall’esigenza di spiegare i contenuti della riforma e fare chiarezza. Per spiegare che non è contro nessuno, ma per i cittadini. Li invitiamo a partecipare all’incontro sia che abbiamo gia’ scelto, per capire a fondo la riforma e avere modo a loro volta di sostenerla; sia che siano ancora indecisi, per sgombrare dubbi o avere risposte alle loro domande “, commenta Ilaria Cavo, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e coordinatrice ligure del partito.

Sarà la stessa Cavo a fare gli onori di casa durante l’incontro che prevederà, oltre alla presenza di Maurizio Lupi e di Alessandro Sallusti, giornalista, editorialista e portavoce del Comitato “Sì Riforma”, anche gli interventi di Fabiana Cilio, avvocata e presidente della Camera penale regionale ligure “Ernesto Monteverde”; Valerio de Gioia, consigliere della Corte di Appello di Roma; Tomaso Romanengo, avvocato, socio costituente del comitato nazionale Noi Moderati-Maie per il Sì alla riforma e presidente del comitato ligure; Massimo Torre, avvocato e socio costituente Comitato ligure Noi Moderati-Maie per il Sì, oltre a un contributo di Antonio Di Pietro (Comitato Sì separa Fondazione Einaudi)