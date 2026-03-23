Referendum, la mappa del voto nei quartieri di Genova: il Sì confinato a poche roccaforti

Genova. Nella mappa sul portale del Comune il rosso è stato sostituito da un più sobrio arancione, ma il colpo d’occhio non cambia: nella geografia del voto sul referendum per la giustizia, Genova si è schierata quasi tutta in prevalenza per il No, con pochissime roccaforti a testimoniare ancora un orientamento favorevole al governo Meloni. Del resto anche la Liguria spicca per chiarezza dell’esito tra le regioni del Nord Italia.

Ben sapendo che ogni votazione fa storia a sé – a maggior ragione se in gioco c’è la Costituzione e non l’elezione di rappresentanti politici – emerge uno squilibrio ancora più forte rispetto alle comunali del 2025, quando le aree blu sulla cartina erano ben più diffuse nel Levante cittadino, nonostante una generale contrazione nel corso degli ultimi anni.

La mappa del voto alle comunali del 2025

Solo in Albaro ha vinto chiaramente il Sì con percentuali tra il 50% e il 60%, con la notevole eccezione della parte più occidentale del quartiere (piazza Merani e zone limitrofe). La sezione 405 è una vera roccaforte, avendo superato il 66% di preferenze a favore della riforma. Anche un’area della Foce si è colorata di blu: in piazza Rossetti e dintorni il fronte governativo è arrivato al 59%. Poi alcune “macchie” sparse qua e là nel Levante, in Valpolcevera (sezioni isolate a Teglia, Bolzaneto e San Quirico), altre piccole enclave a Sestri Ponente, Pra’, San Fruttuoso e Manin.

Tutto il resto della città pende nettamente dalla parte del No, con percentuali che in alcuni casi sfiorano il 70% e addirittura l’80% in zone “rosse” come i sestieri occidentali del centro storico, alcune delegazioni del Ponente e della Valpolcevera, alture della Valbisagno e della Valle Sturla.

Altro dato interessante: in tutte le sezioni dei personaggi di spicco della politica cittadina ha vinto il No. Anche nella 365 di Carignano, dove vota il presidente della Regione ed ex sindaco Marco Bucci: 58%. Distacco ancora più netto a San Fruttuoso alta, dove abita Pietro Piciocchi: nella sezione 456 l’opposizione alla riforma incassa il 63,8%. Risultato simile nella 331 di Murcarolo (62,6%) residenza della sindaca Silvia Salis che si è dichiarata “orgogliosa” del risultato nella sua città.

Impossibile non tener conto del dato dell’affluenza che, in linea col fenomeno osservato a livello nazionale, è ulteriormente cresciuto a Genova passando dal 51,9% dell’anno scorso all’odierno 63,31%.

Tuttavia i colori della partecipazione al voto non si specchiano automaticamente in quelli del risultato. Nei quartieri benestanti i residenti sono andati a votare: Albaro ha registrato quasi ovunque affluenze superiori al 70% e così pure Castelletto e Carignano, ma con esiti diametralmente opposti. Mobilitazione significativa (70% e oltre) anche a Sant’Eusebio, Sant’Ilario, Multedo e Pegli, tutte zone “arancioni”. Per contro, in una delle poche sezioni del Sì in Valpolcevera (zona via Maritano) ha votato solo il 32%. Alcune sezioni sotto il 50% anche in Valbisagno e soprattutto in Valpolcevera. Il Cep si conferma una “roccaforte dell’astensionismo” col 31% nella sezione 21 (dove ha comunque prevalso il No col 69%). Il record negativo però è in pieno centro, 27% in Piccapietra e piazza Dante.