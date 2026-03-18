Referendum giustizia, giovedì 19 marzo chiusura della campagna del No ai Giardini Luzzati

Genova. Giovedì 19 marzo 2026 a partire dalle 17 ai Giardini Luzzati si terrà la chiusura della campagna referendaria per il no al referendum costituzionale sulla giustizia.

L’evento conclusivo della campagna referendaria sulla giustizia è stato organizzato dai Comitati società civile per il no, GiustodireNO, Stato di diritto e Avvocati per il no.

Alle ore 17,30 il direttore di GoodMorning Genova Giovanni Giaccone dialogherà con Rosy Bindi rappresentante del Comitato società civile per il no, con il giornalista Gad Lerner e Daniela Barbaresi Segretaria Cgil Nazionale. Seguirà il contributo di Enrico Grosso Presidente Nazionale GiustodireNO.

Accompagnati dalle canzoni di Giua e di Leonardo Allavena e Rng, sul palco si alterneranno i preziosi contributi dell’attore e regista Pino Petruzzelli, lo scrittore Bruno Morchio e l’attore Ugo Dighero.

I temi referendari saranno affrontati in un clima dove la competenza dei relatori e dei magistrati e avvocati si intreccerà con momenti musicali sui temi del no al referendum del 22 e 23 marzo.

L’evento si terrà anche in caso di pioggia.