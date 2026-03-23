Referendum sulla giustizia, affluenza record: alle 23 Genova al 49,7%

Genova. Un’affluenza probabilmente oltre le aspettative di entrambe le parti quella registrata alla fine della giornata di ieri per il referendum sulla giustizia. Si vota ancora oggi, fino alle 15, ma domenica alle 23 il dato nazionale era del 46%.

In base agli aggiornamenti sito Eligendo, del ministero dell’Interno, in Liguria, alla stessa ora, l’affluenza si attesta al di sopra la media nazionale, pari al 48,1%. A livello provinciale, l’affluenza è stata del 49,50% a Genova, del 49,66% a Savona, del 48,02% alla Spezia e del 41,41% a Imperia.

A Genova città la percentuale sfiora il quorum (che non serve, trattandosi di referendum costituzionale) con una percentuale del 49,7%.

Queste le percentuali di affluenza nelle varie regioni italiane, ieri sera alle 23. Traino il Nord, meno partecipazione al sud. Emilia Romagna è la regione record di affluenza. La Sicilia quella dell’astensionismo.

•⁠ ⁠Emilia Romagna: 53,7%

•⁠ ⁠Toscana: 52,49%

•⁠ ⁠Lombardia: 51,83%

•⁠ ⁠Veneto: 50,55%

•⁠ ⁠Umbria: 50,11%

•⁠ ⁠Marche: 49,41%

•⁠ ⁠Piemonte: 48,94%

•⁠ ⁠Friuli Venezia Giulia: 48,55%

•⁠ ⁠Lazio: 48,23%

•⁠ ⁠Liguria: 48,18%

•⁠ ⁠Abruzzo: 46,56%

•⁠ ⁠Valle d’Aosta: 44,25%

•⁠ ⁠Trentino Alto Adige: 41,34%

•⁠ ⁠Basilicata: 39,88%

•⁠ ⁠Molise: 39,78%

•⁠ ⁠Puglia: 39%

•⁠ ⁠Sardegna: 39,09%

•⁠ ⁠Campania: 37,78%

•⁠ ⁠Calabria: 35,7%

•⁠ ⁠Sicilia: 34,94%

Seggi riaperti dalle 7 alle 15

Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio.

Si vota sulla riforma Nordio sulla separazione delle carriere, sullo sdoppiamento del Csm, per soli giudici e soli pubblici ministeri, sull’istituzione dell’Alta Corte disciplinare.

I genovesi al voto

Sono 1.181.159 i liguri chiamati al voto. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che votano a Genova sono 434.182. Nelle liste non sono ricompresi 44.545 elettori residenti all’estero che votano per corrispondenza, ad eccezione di coloro che hanno optato per esercitare il diritto di voto in Italia (12) e coloro che sono residenti in paesi in cui non si può votare per corrispondenza (61).

Sono inoltre esclusi dalle liste gli elettori residenti che si trovano temporaneamente all’estero e che hanno richiesto di votare per corrispondenza (191). Gli elettori neodiciottenni che votano per la prima volta sono 3.549 residenti, 534 Aire. Le sezioni del Comune di Genova sono 653, di cui 198 accessibili a elettori con disabilità.