Referendum e flussi elettorali in Liguria, lo studio: “Centrosinistra più forte rispetto alle regionali 2024”

Liguria. “Se oggi si tornasse al voto per le elezioni regionali in Liguria, il quadro politico mostrerebbe un rafforzamento del centrosinistra, che registrerebbe un incremento di 2,45 punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni. Questo aumento consentirebbe allo schieramento di ampliare il proprio vantaggio sul centrodestra, portandolo a oltre 4 punti percentuali. Di contro, il centrodestra evidenzierebbe una contrazione del consenso pari al 2,32 punti, confermando una tendenza alla diminuzione del proprio bacino elettorale nel confronto con i risultati delle regionali 2024″.

È quanto emerge da una analisi dei flussi elettorali e disaggregati in Liguria a seguito del voto per il referendum sulla Giustizia e le sue conseguenze sul voto politico regionale: la ricerca è stata condotta da Opimedia Consulting, azienda specializzata in sondaggi e analisi statistiche in ambito politico-elettorale.

“Queste stime derivano da uno studio dettagliato dei flussi elettorali, costruita a partire dal comportamento disaggregato degli elettori dei singoli partiti in occasione del voto referendario”, afferma Paolo Ghibaudo, cofondatore di Opimedia.

L’elaborazione tiene conto non solo delle dinamiche interne ai due principali schieramenti, ma anche dei movimenti di voto provenienti da forze politiche che, alle elezioniregionali 2024, non erano incluse nei due blocchi principali. Ne emerge un quadro più articolato delle possibili ricomposizioni dell’elettorato, utile a comprendere le tendenze in atto”.

Note tecniche

L’analisi è stata condotta sulla base del comportamento differenziato degli elettori nel referendum costituzionale sulla giustizia, svoltosi il 22 e 23 marzo, mettendo tali dati in relazione con i risultati delle Elezioni Regionali 2024. Per quanto riguarda gli elettori di partito che si sono astenuti al referendum, si è scelto di attribuire la loro posizione in modo equilibrato tra le opzioni “Sì” e “No”, al fine di non alterare il peso relativo delle due scelte.

Nel calcolo complessivo dei risultati dei due schieramenti sono stati esclusi i partiti che, alle Regionali Liguria 2024, non facevano parte dei principali blocchi di centrosinistra e centrodestra, così da mantenere un confronto omogeneo e coerente con la configurazione politica di riferimento.