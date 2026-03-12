  • News24
Referendum, domani il segretario nazionale di Avs Fratoianni a Genova per un incontro sul “no”

L'iniziativa si terrà alle 17.30 nella sede di Defence for Children International Italia in piazza Don Andrea Gallo

Genova. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana – Avs, Nicola Fratoianni, sarà a Genova venerdì 13 marzo alle 17.30 per partecipare ad un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia e alle ragioni del no.

L’iniziativa, promossa da Sinistra Italiana – Avs Liguria e Genova, si terrà nella sede di Defence for Children International Italia, in piazza Don Andrea Gallo. L’incontro sarà moderato da Lorena Lucattini, responsabile provinciale Giustizia di Sinistra Italiana – Avs, e vedrà i saluti istituzionali iniziali di Lorenzo Garzarelli, consigliere comunale. Prima delle conclusioni, affidate a Nicola Fratoianni, interverranno Ermete Bogetti, già magistrato della Corte dei Conti, Maria Gabriella Branca, responsabile nazionale Giustizia e assessora in Comune a Savona, e Vittorio Ranieri Miniati, già procuratore aggiunto della Procura di Genova.

“Credo che i cittadini abbiano compreso che questa riforma non migliora in nulla il servizio giustizia: non velocizza, non semplifica, non risolve le carenze e le reali problematiche del settore come la necessità di risorse umane, economiche e strumentali – dichiara Maria Gabriella Branca -. Si tratta di una controriforma puramente ideologica che rischia di trasformarsi in uno strumento di controllo e condizionamento politico sulla magistratura, mentre l’autonomia e l’indipendenza dell’ordinamento giudiziario rappresentano la maggior garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini. Inoltre la suddivisione dei poteri è l’architrave della nostra Costituzione e di ogni stato democratico: per la prima volta in Italia assistiamo al tentativo da parte del potere esecutivo di indebolire e condizionare gravemente il potere giudiziario, stravolgendo gli assetti della Carta costituzionale che li aveva posti in perfetto equilibrio”.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i contenuti della riforma e le sue possibili conseguenze sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’indipendenza della magistratura, in caso di vittoria del Sì il 22 e 23 marzo.

