Referendum, domani il segretario nazionale di Avs Fratoianni a Genova per un incontro sul “no”

Genova. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana – Avs, Nicola Fratoianni, sarà a Genova venerdì 13 marzo alle 17.30 per partecipare ad un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia e alle ragioni del no.

L’iniziativa, promossa da Sinistra Italiana – Avs Liguria e Genova, si terrà nella sede di Defence for Children International Italia, in piazza Don Andrea Gallo. L’incontro sarà moderato da Lorena Lucattini, responsabile provinciale Giustizia di Sinistra Italiana – Avs, e vedrà i saluti istituzionali iniziali di Lorenzo Garzarelli, consigliere comunale. Prima delle conclusioni, affidate a Nicola Fratoianni, interverranno Ermete Bogetti, già magistrato della Corte dei Conti, Maria Gabriella Branca, responsabile nazionale Giustizia e assessora in Comune a Savona, e Vittorio Ranieri Miniati, già procuratore aggiunto della Procura di Genova.

“Credo che i cittadini abbiano compreso che questa riforma non migliora in nulla il servizio giustizia: non velocizza, non semplifica, non risolve le carenze e le reali problematiche del settore come la necessità di risorse umane, economiche e strumentali – dichiara Maria Gabriella Branca -. Si tratta di una controriforma puramente ideologica che rischia di trasformarsi in uno strumento di controllo e condizionamento politico sulla magistratura, mentre l’autonomia e l’indipendenza dell’ordinamento giudiziario rappresentano la maggior garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini. Inoltre la suddivisione dei poteri è l’architrave della nostra Costituzione e di ogni stato democratico: per la prima volta in Italia assistiamo al tentativo da parte del potere esecutivo di indebolire e condizionare gravemente il potere giudiziario, stravolgendo gli assetti della Carta costituzionale che li aveva posti in perfetto equilibrio”.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i contenuti della riforma e le sue possibili conseguenze sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sull’indipendenza della magistratura, in caso di vittoria del Sì il 22 e 23 marzo.