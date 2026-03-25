Referendum, Candia (Avs): “Raccogliamo necessità dei giovani, decisivi per il no al referendum”

Liguria. “La straordinaria partecipazione giovanile al referendum dimostra come i giovani abbiano la necessità e la volontà di cambiare il nostro Paese. Non sono bamboccioni o pelandroni, come spesso vengono bollati, ma persone indipendenti e coraggiose, che hanno interpretato un ruolo decisivo nella storia del nostro Paese, mandando un segnale inequivocabile al governo e a chi voleva pieni poteri. Adesso il centrosinistra deve ascoltare il loro messaggio e metterlo in pratica, con scelte concrete a favore della scuola, dell’università, del lavoro stabile, per contrastare l’emergenza abitativa e aiutare a trovare una casa milioni di giovani che vogliono crearsi una vita autonoma”.

Selena Candia, capogruppo regionale di Avs, lancia un appello per raccogliere le necessità del mondo giovanile, fascia generazionale decisiva per la vittoria del no al referendum.

“Con Avs abbiamo fatto la nostra parte, permettendo a tanti fuorisede di votare anche distanti dal loro centro di residenza. Solo in Liguria, abbiamo nominato 167 rappresentanti di lista, che hanno potuto esprimere il loro voto nonostante questa normativa ingiusta, che va cambiata in tempi rapidi: adesso crediamo che l’abbia capito anche la premier Meloni. Alleanza Verdi e Sinistra rappresenta la spinta al rinnovamento arrivata da tanti italiani che, finora, avevano disertato le urne per disillusione e perché non si sentivano rappresentati. Il centrosinistra deve dare ascolto e realizzazione a questa radicale richiesta di cambiamento, a partire dai programmi e dalla scelta delle alleanze: lasciarla cadere nel vuoto sarebbe un errore e un passo indietro imperdonabile”, sottolinea Selena Candia.

“Il referendum ha evidenziato un ritorno al voto da parte di persone di sinistra, che in passato erano sfiduciate e si erano rifugiate nell’astensione, ma che sono tornate a partecipare per difendere la giustizia e la Costituzione. Il no ha ottenuto milioni di voti in più rispetto ai partiti della coalizione progressista alle ultime elezioni. È un mondo a cui Avs è vicina, perché ne condivide la voglia di cambiamento: siamo all’opera per tradurre in proposte concrete questa grande voglia di trasformare l’Italia in un Paese più giusto, più moderno, più sostenibile”, assicura Selena Candia.