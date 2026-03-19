Referendum, campagna di Avs per il voto ai fuori sede: 166 expat liguri potranno votare

Genova. Grazie all’iniziativa “votofuorisede” di Alleanza Verdi e Sinistra 166 cittadine e cittadini che vivono in Liguria da fuori sede potranno votare qui al Referendum Giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo, senza dover tornare alle loro città di residenza.

Nonostante il diniego del governo a garantire il voto fuori sede a circa 5 milioni di italiane ed italiani, in larga parte giovani studenti, AVS ha lanciato una piattaforma nazionale per garantire loro il diritto di voto, raccogliendo ben 11.040 adesioni.

Le persone che si sono iscritte sul portale saranno nominate rappresentanti di lista di AVS, in modo che possano esercitare il loro diritto di voto nella città in cui vivono.

“Sono 166 in Liguria i fuori sede che potranno votare grazie alla nostra iniziativa, si tratta in gran parte di studenti o di giovani insegnanti – dichiara la segretaria regionale di Sinistra Italiana Liguria – AVS, Carla Nattero -. Con questo lavoro, fatto dai responsabili AVS di tutte le provincie della Liguria, che ringrazio, abbiamo cercato di parzialmente sopperire alla mancata volontà del governo di realizzare effettivamente il diritto di voto anche per coloro che non possono raggiungere per lavoro o per motivi economici il loro luogo di residenza”.

“Votare è un diritto fondamentale, poterlo esercitare ovunque è il sistema immunitario della democrazia – sottolinea la co-portavoce regionale di Europa Verde Liguria – AVS, Simona Simonetti -. Farlo per esprimersi su una modifica della costituzione che vorrebbe sostituire con il sorteggio il diritto di voto è ancora più significativo”.

In Liguria sono 166 le cittadine e i cittadini che hanno aderito a votofuorisede: 126 a Genova, 19 a Imperia, 11 a Savona e 10 alla Spezia. L’età media delle persone che hanno aderito è di 33,7 anni, e la maggior parte di loro sono donne (63,2%).

“AVS Genova è riuscita a garantire il diritto di voto al Referendum ad oltre 100 persone tra elettori ed elettrici, in larga parte giovanissimi – spiega Gabriele Ronco di AVS Genova, che insieme a Medina Habili (AVS Genova) ha curato tutte le pratiche online -. La voglia di partecipare è alta e siamo pronti a raccoglierla e indirizzarla verso un forte NO alla riforma Nordio che non tocca i problemi fondamentali della magistratura come le carenze di lavoratori amministrativi nelle cancellerie dei tribunali”.

“I militanti di Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno nuovamente dimostrato con fatti concreti che l’Alleanza è salda e sempre rivolta a intercettare le esigenze delle concittadine e dei concittadini, dalla Sicilia al Trentino – aggiunge Ronco -. All’inerzia (o paura) delle destre che governano il nostro Stato, opponiamo convinta azione di vicinanza e cura degli interessi reali”.

“È inaccettabile che ancora oggi i fuori sede non possano votare – sottolinea Medina Habili di AVS Genova -. Sono orgogliosa, grazie ad AVS, di avere dato la possibilità a tanti giovani di votare come rappresentanti di lista, e sono felice di aver ‘toccato’ il tanto interesse, che dimostra un trend al quale non viene data una risposta efficace”.

“Non è scontato avere la possibilità di investire economicamente risorse per tornare nelle proprie città e votare – aggiunge Habili -. Il voto diventa un privilegio e non un diritto, un dovere che non può essere espresso. Grazie al lavoro di volontariato che abbiamo fatto garantiremo il diritto di voto ad oltre 100 persone in Liguria, dando loro la possibilità di votare convintamente, e con trasparenza, NO alla riforma della Giustizia di Meloni e Nordio”.