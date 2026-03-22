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I dati

Referendum, i dati sull’affluenza: in Liguria alle 12 era sopra il 17 %

Numeri più alti rispetto alla media nazionale, che resta sotto il 15%. A Genova sale ancora e tocca il 18,5%

seggi voto elezioni referendum

Genova. Iniziano ad arrivare i primi dati sull’affluenza alle urne nel primo giorno di voto per il referendum sulla giustizia.

Sul portale Eligendo, i primi numeri parlano di una affluenza in Liguria intorno al 17,5%, più alta rispetto alla media nazionale, sotto il 15%.

Nella provincia di Genova l’affluenza sale ancora e supera il 18%. Nel capoluogo ligure è del 18,5%.

Referendum sulla giustizia: per cosa si vota e sino a quando

Si vota dalle ore 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli aventi diritto possono votare per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia ratificata dalle Camere: sulla scheda si sceglie tra Sì o No riguardo alla modifica di 7 articoli della Costituzione.

Il quesito è il seguente: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.

La consultazione è confermativa: votando sì si approva la modifica. Non è previsto quorum, e a prescindere dall’affluenza vincerà la scelta che otterrà più voti.

La riforma istituisce la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti, finora unite secondo Costituzione. Al posto di un solo Consiglio superiore della magistratura (organo di autogoverno della categoria) ne verrebbero istituiti due con i membri togati sorteggiati tra gli oltre 9mila in attività, e quelli laici estratti in liste scelte dalle Camere. Un’unica Alta Corte disciplinare, invece, potrà decidere sulle sanzioni) dei magistrati.

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