Referendum, è boom affluenza: a Genova ha votato il 61% degli elettori. In Italia il 58.8%

Genova. Alle ore 15 si sono chiuse in tutto il paese le urne per il referendum che chiedeva la conferma per la riforma, introdotta dal Parlamento su input governativo, su alcuni punti del sistema giudiziario del nostro paese. In attesa dei risultati delle votazioni, il primo dato ufficiale è quello dell’affluenza che alle 15 ha chiuso con il 58.8% su base nazionale.

Secondo Eligendo, a Genova, comune, il dato è sopra la media nazionale, raggiungendo il 61,7, mentre in tutta la provincia si è raggiunto il 63,3%.

A livello regionale, l’affluenza è arrivata al 62.7% con La Spezia al 63,9%. Savona 62,2% e Imperia leggermente sotto la media nazionale con il 58,7%

I genovesi al voto

Sono 1.181.159 i liguri chiamati al voto. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che votano a Genova sono 434.182. Nelle liste non sono ricompresi 44.545 elettori residenti all’estero che votano per corrispondenza, ad eccezione di coloro che hanno optato per esercitare il diritto di voto in Italia (12) e coloro che sono residenti in paesi in cui non si può votare per corrispondenza (61).

Sono inoltre esclusi dalle liste gli elettori residenti che si trovano temporaneamente all’estero e che hanno richiesto di votare per corrispondenza (191). Gli elettori neodiciottenni che votano per la prima volta sono 3.549 residenti, 534 Aire. Le sezioni del Comune di Genova sono 653, di cui 198 accessibili a elettori con disabilità.