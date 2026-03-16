Recco, scooter vietati sulle passerelle del torrente: “Basta pericolo e intralcio per i pedoni”

Recco. La giunta Gandolfo ha deciso di fermare il transito e la sosta di scooter e motocicli sulle passerelle pedonali che attraversano il torrente Recco e i suoi affluenti, che collegano le strade adiacenti.

Con questo provvedimento, spiega il Comune, si vuole tutelare l’incolumità dei pedoni e porre fine alle situazioni di intralcio e pericolo spesso segnalate dai cittadini al comando di polizia locale.

Con l’istituzione delle nuove aree pedonali, il divieto di circolazione riguarda la passerella di collegamento tra via dei Fieschi e la SP333 di Uscio-via dei Giustiniani, la passerella di collegamento tra via Ponti Romani e la SP333 di Uscio-via San Rocco, il collegamento da via Corticella a via Ponti Romani, nel tratto compreso tra i civici 4-6 di via Ponti Romani (esclusi) e il termine del “Ponte Romano”.

Le passerelle interessate dalla nuova regolamentazione presentano caratteristiche e dimensioni tali da consentire il camminamento pedonale ma anche il transito di ciclomotori e motocicli.

“Abbiamo raccolto e valutato le segnalazioni dei nostri concittadini riguardo le situazioni di pericolosità e di intralcio che si venivano a creare nei confronti dei pedoni a causa del transito e della sosta di ciclomotori e motocicli lungo le passerelle pubbliche. Con l’interdizione dell’accesso veicolare consentiamo alle persone di condividere in condizioni di maggiore sicurezza l’area, oltre che tutelare lo stato della pavimentazione”, chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo.

Il divieto sarà assoluto per la circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i velocipedi ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.