Recco, parte la selezione delle imprese per la sostituzione del ponte di raccordo al casello autostradale

Recco. È stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati ai lavori di sostituzione del ponte di raccordo al casello autostradale di Recco, un’opera dal valore complessivo di 4 milioni e 450mila euro.

L’infrastruttura, che collega via Pisa, via dei Fieschi e via Roma, è considerata di “notevole interesse pubblico” in quanto prevede la messa in sicurezza del torrente Recco, con opere mirate alla mitigazione del rischio idraulico e ridisegna uno degli snodi viari importanti per la città. L’avviso di indagine di mercato, pubblicato in albo pretorio, raccoglierà le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici che potranno poi essere invitati alla successiva procedura negoziata. L’indagine di mercato sarà gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL. Il Comune si riserva la possibilità di sospendere o modificare il procedimento, come previsto dall’atto

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“Il progetto non prevede solo la demolizione e il rifacimento del ponte carrabile, ma anche la sostituzione del ponte pedonale esistente e la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma, per migliorare il flusso del traffico in uscita e in entrata dall’autostrada” spiega l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli. Mentre il sindaco Carlo Gandolfo aggiunge: “Con l’avvio dell’indagine di mercato entriamo nella fase operativa di un progetto atteso e necessario, che migliorerà la mobilità e la qualità degli spostamenti in un nodo cruciale della città. Continueremo a seguire ogni fase della procedura con attenzione, assicurando che l’opera risponda agli standard tecnici più elevati e alle esigenze della città”.