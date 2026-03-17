Recco, orario dei parcheggi a pagamento esteso fino alle ore 24 nella stagione estiva per una migliore gestione dei flussi serali

Recco. E’ stata approvata una modifica all’orario dei parcheggi a pagamento, valida esclusivamente nel periodo 1° maggio – 30 settembre, quando la città registra il maggior afflusso di visitatori. La fascia oraria, attualmente compresa tra le ore 8 e le ore 20, sarà estesa fino alle ore 24, senza alcun aumento delle tariffe già in vigore.

E’ stata valutata l’opportunità di gestire in modo più efficace i flussi serali della stagione balneare.

A spiegare il provvedimento interviene il sindaco Carlo Gandolfo, che sottolinea come la misura sia parte di una strategia più ampia: “Recco è diventata sempre più attrattiva dal punto di vista turistico, soprattutto dopo il restyling della passeggiata a mare, che ha reso la città ancora più accogliente e vivibile. L’estensione dell’orario dei parcheggi nella sola stagione estiva è un adeguamento in linea con quanto già avviene nei comuni vicini. Gli introiti aggiuntivi saranno reinvestiti nei servizi per cittadini e turisti, perché una città che cresce deve garantire qualità e una gestione ottimale degli spazi pubblici”.

La delibera di Giunta precisa inoltre che non sono previste modifiche alle tariffe, ritenute congrue e necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, come previsto dalla normativa vigente.