Recco, intervento di potatura in via Fiume: sospeso il lavaggio strade

Recco. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Recco nella cura e nella manutenzione del verde urbano. Martedì 3 marzo, in via Fiume, è previsto un intervento di potatura degli alberi e di rimozione di una ceppaia, operazione programmata dal settore ambiente e verde pubblico per garantire sicurezza e decoro urbano.

“La manutenzione del verde è un’attività costante e fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la qualità degli spazi urbani – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’Ambiente Edvige Fanin –. Il nostro patrimonio arboreo è da salvaguardare ed è da alcuni anni oggetto di monitoraggio continuo e di periodiche operazioni di contenimento”.

Per portare a termine l’intervento è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nella giornata di martedì 3 marzo, dalle ore 7.30 e fino al termine dei lavori, in via Fiume, all’altezza del civico 1, su sei stalli di sosta situati sul lato ponente.

Intanto, sempre da domani, è sospeso il lavaggio strade dell’area di piazzale Europa. L’intervento resterà sospeso fino al termine delle attività di cantiere che porteranno al completo restyling dell’area.