Recco, Giornata internazionale della donna: gli auguri del sindaco su Radio Infinity Recco

Recco. In occasione dell’8 marzo, Recco ha scelto il brano “Respect” come simbolo della giornata. Oggi Radio Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia, sta trasmettendo un brano ogni ora dalle 9 alle 20, in una maratona musicale dedicata al valore del rispetto come fondamento dei diritti e della dignità delle donne.

Introduce ogni passaggio del brano il sindaco Carlo Gandolfo, in veste di “special dj”, con brevi messaggi rivolti agli ascoltatori. “La Giornata Internazionale della Donna è un’importante occasione di riflessione sull’impegno quotidiano per garantire pari opportunità, rispetto e piena valorizzazione del ruolo delle donne. Auguri a tutte le donne” sottolinea il primo cittadino di Recco.

Lo scorso 5 marzo il Comune di Recco aveva organizzato un incontro sul tema “Sette e manipolazione mentale: una violenza invisibile contro le donne”, ospite della serata sarà Rita Repetto, presidente dell’associazione “La Pulce nell’Orecchio”.