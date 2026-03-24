Recco e Ponte di Legno, un gemellaggio lungo 70 anni

Recco. Dal 26 al 29 marzo Recco rinnoverà il suo storico gemellaggio con Ponte di Legno, culminando con l’omaggio tradizionale delle palme alla comunità dalignese Domenica delle Palme. L’intenso programma segna il rafforzamento di quel patto di amicizia stretto 70 anni fa e basato sullo scambio simbolico dell’abete natalizio da Ponte di Legno e il dono delle palme intrecciate da Recco.

La delegazione recchese, che arriverà a Ponte di Legno, sarà composta dal Comitato per il gemellaggio, presieduto da Maria Pia Razeto, da una rappresentanza dell’amministrazione comunale, da insegnanti, ragazzi e alunni recchesi, dal sindaco Carlo Gandolfo.

“Il gemellaggio con Ponte di Legno, che quest’anno raggiunge i 70 anni, costituisce un patrimonio di relazioni e memoria che ci unisce profondamente. Lo scambio di doni è il segno di un’amicizia, costituisce il richiamo alla pace fra due popolazioni che soffrirono a lungo nel corso dei due conflitti mondiali. La presenza dei giovani a questo incontro è la garanzia che il legame tra Recco e Ponte di Legno saprà rinnovarsi per mantenere vive le nostre tradizioni” sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba.

Giovedì 26 marzo la delegazione raggiungerà prima Milano, dove i recchesi, con una rappresentanza della parrocchia di San Giovanni Bono, guidata da don Giuseppe Guastavino, offriranno nel duomo meneghino il tradizionale dono delle palme e dell’ulivo all’altare del santo patrono di Recco.

Venerdì 27 marzo prende il via l’intenso programma dalignese con il laboratorio di intreccio delle palme presso la scuola, a cura del Comitato per il Gemellaggio. Nel pomeriggio previsto l’incontro istituzionale tra i soci dei due comitati e le amministrazioni di Recco e Ponte di Legno.

Sabato 28 marzo è in programma la visita al Museo della Guerra Bianca di Temù e, nel pomeriggio, attività ricreative e giochi all’aperto dedicati ai ragazzi. La giornata si concluderà presso il Palazzetto dello Sport, con una festa a base di musica e trofie al pesto offerte dal Comitato.

Le giornate a dalignesi culmineranno domenica 29 marzo, con la distribuzione e la benedizione delle palme e degli ulivi, la processione fino alla chiesa parrocchiale e la celebrazione della Messa solenne della Domenica delle Palme.