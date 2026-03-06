Recco, al via la riqualificazione dei marciapiedi del centro

Recco. Con un investimento da 15mila euro, il Comune di Recco riqualifica i marciapiedi di via IV Novembre, via Fortunato Liceti, via XX Settembre e via Vittorio Veneto. La Giunta Gandolfo ha infatti approvato il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria sui marciapiedi del centro cittadino, un pacchetto di cinque interventi differenti, dislocati nel cuore urbano e riguardanti più precisamente porzioni di marciapiedi, muretti e fioriere. L’esigenza è quella di modificare alcuni tratti per eliminare gli ostacoli presenti. Questa operazione consentirà anche il recupero di una decina di parcheggi nel centro cittadino.

“L’intervento nasce dalla necessità di mettere mano a tratti di marciapiedi realizzati in epoche diverse e oggi caratterizzati da discontinuità plano‑altimetriche, pavimentazioni ammalorate e barriere architettoniche, come evidenziato nella relazione tecnica preparata dagli uffici. L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei percorsi pedonali, con particolare attenzione alle persone con mobilità ridotta. Ci sarà anche ulteriore avanzamento verso la mobilità sostenibile, grazie alla predisposizione per la ricarica elettrica delle auto” spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli. E aggiunge l’assessore alle attività produttive Giuseppe Rotunno: “Le opere approvate rispondono a esigenze concrete, consentendo una migliore organizzazione e messa in sicurezza dell’area mercatale”.

Il progetto prevede tre azioni principali. Si parte dalla risagomatura dei marciapiedi di via IV Novembre, per ricavare nuovi parcheggi. È prevista, inoltre, la risistemazione dei marciapiedi di via Fortunato Liceti, così da ottimizzare la distribuzione degli stalli destinati al mercato settimanale e garantire corsie idonee per il transito dei mezzi di sicurezza. Saranno infine predisposte le opere per una colonnina di ricarica elettrica in via Vittorio Veneto.