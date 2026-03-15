  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Quarto

Rapina una tabaccheria e si scaglia contro gli agenti: arrestato 32enne

Addosso aveva un grosso coltello da cucina, una lamette e il tabacco rubato poco prima

volante polizia

Genova. La polizia ha arrestato un 32enne libico per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ieri pomeriggio alcuni poliziotti del Commissariato San Fruttuoso durante il controllo del territorio,  ha notato un uomo che correva lungo via Quarto, rincorso da un altra persona, che ha spiegato brevemente agli agenti di aver subito un furto nella  propria tabaccheria.

Gli agenti, coadiuvati da una volante, hanno inseguito il presunto ladro, senza mai perderlo di vista, fino a raggiungerlo in Viale Des Geneys dove si è scagliato contro di loro. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cuina, una lametta e del tabacco sottratto poco prima dal bancone del negozio.

Il 32enne sarà processato per direttissima domani mattina.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.