Rapina una tabaccheria e si scaglia contro gli agenti: arrestato 32enne

Genova. La polizia ha arrestato un 32enne libico per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ieri pomeriggio alcuni poliziotti del Commissariato San Fruttuoso durante il controllo del territorio, ha notato un uomo che correva lungo via Quarto, rincorso da un altra persona, che ha spiegato brevemente agli agenti di aver subito un furto nella propria tabaccheria.

Gli agenti, coadiuvati da una volante, hanno inseguito il presunto ladro, senza mai perderlo di vista, fino a raggiungerlo in Viale Des Geneys dove si è scagliato contro di loro. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cuina, una lametta e del tabacco sottratto poco prima dal bancone del negozio.

Il 32enne sarà processato per direttissima domani mattina.