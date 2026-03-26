Prendono a pugni in faccia un passante per rubargli lo smartphone: arrestati

Genova. Un 24enne marocchino e un 30enne italiano sono stati arrestati dalla polizia per tentata rapina in concorso e denunciati per ricettazione.

I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì. I poliziotti sono intervenuti in Via Fanti d’Italia per una segnalazione di rapina. Sul posto la vittima, con ferite al volto e alle mani, aveva raccontato di essere stato seguito e poi aggredito con alcuni pugni al volto, da due soggetti che volevano sottrargli lo smartphone.

Lui si è difeso e li ha pedinati senza mai perderli di vista, per tale motivo, all’arrivo degli agenti è riuscito ad indicare con precisione i presunti autori, che erano fermi a una fermata del bus in via Gramsci.

I

due sono stati portati in Questura e perquisiti. Il 24enne era in possesso di 5 telefoni cellulari, tutti con schede Sim intestate a persone diverse, 1 tessera sanitaria ed 1 bancomat sempre intestati ad altre persone. Anche nelle tasche del 30enne sono state trovate alcune tessere personali non di sua proprietà. Il tutto è stato sequestrato in attesa di venire restituito agli legittimi proprietari. L’intestataria del bancomat, rintracciata telefonicamente, ha riferito di aver subito un furto sulla sua auto la stessa mattina. I due sono stati portati nel carcere di Marassi.