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A principe

Prendono a pugni in faccia un passante per rubargli lo smartphone: arrestati

La tentata rapina in via Fanti D'Italia. In manette un 24enne marocchino e un 30enne italiano. Uno dei due aveva addosso 5 cellulari e un bancomat non suoi

polizia notte pattuglia posto blocco arresto
Genova. Un 24enne marocchino e un 30enne italiano sono stati arrestati dalla polizia per tentata rapina in concorso e denunciati per ricettazione.
I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì. I poliziotti sono intervenuti in Via Fanti d’Italia per una segnalazione di rapina. Sul posto la vittima, con ferite al volto e alle mani, aveva raccontato di essere stato seguito e poi aggredito con alcuni pugni al volto, da due soggetti che volevano sottrargli lo smartphone.
Lui si è difeso e li ha pedinati senza mai perderli di vista, per tale motivo, all’arrivo degli agenti è riuscito ad indicare con precisione i presunti autori, che erano fermi a una fermata del bus in via Gramsci.
I
due sono stati portati in Questura e perquisiti.  Il 24enne era in possesso di 5 telefoni cellulari, tutti con schede Sim intestate a persone diverse, 1 tessera sanitaria ed 1 bancomat sempre intestati ad altre persone. Anche nelle tasche del 30enne sono state trovate alcune tessere personali non di sua proprietà. Il tutto è stato sequestrato in attesa di venire restituito agli legittimi proprietari. L’intestataria del bancomat, rintracciata telefonicamente, ha riferito di aver subito un furto sulla sua auto la stessa mattina. I due sono stati portati nel carcere di Marassi.
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