Minacciano una donna con un coltello per rapinarla in centro storico: un fermato e due denunciati

Genova. Un 20enne egiziano è stato sottoposto a fermo perché sospettato in concorso con altri due giovani connazionali, di aver rapinato una donna in piazza Caricamento in piena notte dopo averla minacciata con un coltello. Il 20enne è stato fermato due ore dopo insieme agli altri due dai poliziotti del commissariato di Cornigliano nell’ambito di un controllo di routine.

Perquisito, è stato trovato in possesso di una postepay e di una tessera sanitaria intestata a una donna e di uno smartphone di cui non sapeva il codice di sblocco. Da accertamenti è emerso che tutto il materiale era di proprietà di una genovese che, contattata, ha riferito di essere stata rapinata, intorno alle 3 in Piazza Caricamento. Tre giovani, l’avevano avvicinata e minacciata con un coltello facendosi consegnare portafoglio e telefono. La donna era poi tornata a casa senza contattare il 112.

Dalle immagini delle telecamere di “città sicura”, gli agenti hanno identificato gli altri due giovani coinvolti nella rapina come i due fermati all’alba insieme all’indagato.

Nel frattempo la donna, che a quel punto ha sporto denuncia , ha mostrato agli agenti numerose notifiche di transizioni bancarie effettuate con i suoi bancomat rubati, permettendo così di ricostruire tutti gli spostamenti dei tre fino al controllo in via Cantore.

IL 20enne è stato portato nel carcere di Marassi in attesa di convalida. I due presunti complici sono stati fermati a Milano a seguito della denuncia in stato di irreperibilità effettuata dal

Commissariato Cornigliano