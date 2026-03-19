Rapallo, stop nel recupero di Champions League: il Vouliagmeni vince 18-10

Atene. Si chiude con una sconfitta il recupero della sfida di Champions League contro il Vouliagmeni per il Rapallo Pallanuoto, superato 18-10 in una gara inizialmente prevista alla piscina di Rapallo.

Le liguri disputano, ad Atene, un buon avvio, restando in partita per due tempi e mostrando organizzazione e qualità. Nella seconda metà di gara, però, il Vouliagmeni prende il largo, sfruttando alcune difficoltà del Rapallo nell’adattarsi all’andamento del match e al metro arbitrale.

«È una partita giocata bene per due tempi, poi abbiamo mollato. Per il futuro dobbiamo cercare di interpretare meglio la diversa tipologia di arbitraggio che si trova in Champions, differente da quello del campionato italiano. Questo è un grosso problema – commenta il tecnico Luca Antonucci – Complimenti al Vouliagmeni e adesso aspettiamo la seconda partita, con l’obiettivo di fare meglio, sempre con il Vouliagmeni».

Una sconfitta che lascia indicazioni utili in vista del prossimo impegno europeo, dove il Rapallo cercherà un pronto riscatto.