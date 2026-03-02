Rapallo, Dorotea Giavina nuova presidente della commissione Affari istituzionali

Rapallo. A Rapallo si è riunita la commissione I Affari Istituzionali che ha eletto all’unanimità quale presidente della stessa la consigliera comunale Dorotea Giavina.
La nuova commissione è pertanto composta dai seguenti consiglieri: Dorotea Giavina, Gerolamo Giudice, Paola Daniela Tumiati, Andrea Annicchiarico e Francesco Angiolani.
La commissione I Affari Istituzionali ha le seguenti competenze per materia: Statuto, Regolamenti, Istituzione di Consorzi, Unione di Comuni, Schemi di accordi di programma per il Servizio associato di più funzioni e servizi.
