Rapallo, cambiano gli interventi per la pulizia delle spiagge delle Saline e degli Amici del Castello

Rapallo. L’assessore al ciclo dei rifiuti Andrea Rizzi ha effettuato un sopralluogo tecnico insieme ai responsabili di Città Metropolitana, ai delegati di Aprica spa e ai tecnici dell’ufficio Ambiente comunale. L’incontro ha permesso di definire strategie d’intervento concrete per la gestione degli arenili pubblici, con particolare attenzione alla zona delle Saline e alla spiaggia “degli Amici del Castello”.

Durante l’ispezione alla spiaggia delle Saline è stata individuata una soluzione ritenuta efficace per la rimozione e lo smaltimento dei cumuli di alghe e legnami che si depositano periodicamente sull’arenile. La volontà comune è quella di superare la logica dell’emergenza attraverso una gestione risolutiva e programmatica. A questo proposito, nei prossimi giorni Aprica fornirà agli uffici ambientali un protocollo specifico: un documento tecnico che permetterà di intervenire su ogni spiaggia con operazioni mirate e costanti durante tutto l’anno.

Il sopralluogo è proseguito presso la spiaggia degli “Amici del Castello”. Qui è stata definita una sinergia operativa in cui Aprica sarà impegnata nello sfalcio del verde, mentre gli addetti comunali si occuperanno della pulizia e del livellamento dell’arenile. Queste attività rappresentano il primo passo necessario per una successiva e completa risistemazione della spiaggia.

Il sindaco Elisabetta Ricci dichiara: “La cura delle nostre spiagge è un impegno prioritario per l’Amministrazione. Attraverso il nuovo protocollo che andremo a definire con Aprica, garantiremo interventi sistematici e non più episodici, restituendo ai cittadini e ai turisti spazi pubblici decorosi e sicuri. Colgo l’occasione per annunciare che nei prossimi giorni avrò il piacere di incontrare e ringraziare pubblicamente il signor Marino Bonarini, per lo straordinario lavoro che svolge quotidianamente con dedizione. Sarà anche l’occasione per illustrargli le nuove misure che renderanno il suo prezioso operato più sicuro e coordinato con l’attività del Comune”.

L’assessore al ciclo dei rifiuti, Andrea Rizzi, sottolinea l’importanza del coordinamento tecnico: “Il sopralluogo di oggi con Città Metropolitana e Aprica è stato fondamentale per mettere a fuoco soluzioni logistiche attese da tempo. Grazie al protocollo operativo che riceveremo a breve, potremo gestire la problematica dei depositi marini, come alghe e legname, in modo rapido e strutturato. L’obiettivo è trasformare la manutenzione delle spiagge in una pratica costante di decoro, garantendo standard elevati di pulizia su tutto il fronte mare cittadino”.