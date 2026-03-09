Rapallo, al via la riqualificazione del Molo San Michele: accessibilità e sicurezza al centro dell’intervento

Rapallo. Prendono il via oggi i lavori di ripristino e abbattimento delle barriere architettoniche del Molo San Michele, situato nella frazione di San Michele di Pagana. L’intervento mira a restituire piena funzionalità e sicurezza a una delle infrastrutture marittime più caratteristiche del litorale rapallese.

Il progetto prevede una serie di operazioni strutturali ed estetiche coordinate, tra cui il ripristino delle parti ammalorate della banchina e l’adeguamento delle superfici per garantire la totale accessibilità a persone con ridotta capacità motoria. L’investimento complessivo per l’opera ammonta a circa 149.000 euro.

L’iter dei lavori è stato suddiviso in fasi operative per ridurre al minimo l’impatto sulla fruibilità dell’area. Le principali lavorazioni includono il consolidamento delle strutture del pontile e il ripristino della pavimentazione; l’abbattimento sistematico delle barriere architettoniche per permettere un accesso fluido e sicuro fino alla zona di imbarco; il rifacimento degli elementi di protezione e arredo del molo per migliorarne il decoro complessivo.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio, sottolinea la valenza strategica del cantiere: “L’avvio di questi lavori al Molo San Michele rappresenta un ulteriore tassello nel nostro programma di manutenzione straordinaria del patrimonio cittadino. Non si tratta solo di un intervento di ripristino strutturale, ma di una scelta precisa volta a rendere i nostri spazi pubblici realmente inclusivi. Grazie a questo progetto, eliminiamo ostacoli storici, garantendo a tutti, residenti e turisti, di poter fruire del nostro splendido fronte mare in totale sicurezza e autonomia”.

Il Consigliere Comunale incaricato al Demanio, Gerolamo Giudice, evidenzia l’importanza per il comparto marittimo: “La cura dei moli e degli approdi è fondamentale per una città che vive di mare come Rapallo. Con questo intervento sul Molo San Michele, andiamo a valorizzare un punto di riferimento per la frazione, migliorando la qualità dell’accoglienza e la gestione degli spazi demaniali. Lavorare sull’accessibilità significa elevare lo standard qualitativo del nostro litorale, rendendolo più moderno e accogliente per le necessità di ogni utente”.