Ha danneggiato nove auto in sosta sfasciando specchietti e finestrini: denunciato 39enne

Genova. I carabinieri della stazione di Forte San Giuliano hanno denunciato un 39enne iraniano sospettato di essere il responsabile del danneggiamento di nove autovetture parcheggiate in corso Torino.

I fatti risalgono al 14 dicembre. Quella mattina alcuni passanti avevano segnalato che un uomo, apparentemente in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche, stava danneggiando le macchine parcheggiate mandandone in frantumi specchietti e finestrini, e ammaccando alcune fiancate. Quando i militari dell’Arma erano arrivati sul posto avevano trovato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dai passati e lo avevano portato in caserma per l’identificazione.

I successivi riscontri forniti dalle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fati e di raccogliere elementi probatori a carico del 39enne che è stato denunciato per il danneggiamento aggravato di nove veicoli