Prognosi riservata

Accoltellato su un autobus a Rivarolo, grave 13enne: indaga la polizia

È successo sabato sera. La lite con altri giovani, poi l'aggressione e il trasporto d'urgenza al villa Scassi

Genova. Un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato nella serata di sabato 28 febbraio a Rivarolo, in Valpolcevera, Genova.

Il giovanissimo è stato ferito mentre si trovava a bordo di un autobus Amt della linea 7 all’altezza di piazza Pallavicini. Erano da poco passate le 21.

Dopo il trasporto in ospedale in codice rosso, il più grave, per un taglio all’addome e uno al braccio, è stato operato ed è in prognosi riservata.

Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorsi del 118, gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato, che sta portando avanti le indagini.

Il quadro di quanto accaduto non è ancora chiaro: si sa che il ragazzo è straniero. Il mezzo pubblico è stato sequestrato e messo a disposizione della polizia scientifica per alcuni rilievi.

Sono stati sentiti dai poliziotti alcuni altri giovanissimi che si trovavano a bordo del bus. Il possibile autore dell’aggressione, un altro ragazzino, sarebbe fuggito.

