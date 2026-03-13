Ragazza di 25 anni investita da una moto in corso Monte Grappa: gamba rotta e corsa all’ospedale

Genova. Brutto incidente questa mattina poco dopo le 8 in corso Monte Grappa a Genova, dove una ragazza è stata centrata da una moto mentre attraversava la strada, venendo sbalzata per diversi metri prima di cadere rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei medici del 118, che insieme all’ambulanza dell’Ov Squadra Emergenza, hanno soccorso la giovane 25enne. Per lei una probabile frattura alla gamba e un trauma cranico. Dopo le prime cure mediche è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

Sul posto anche la polizia locale che sta facendo i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità, che potranno dipendere da dove la giovane ha attraversato la strada e dalla velocità della moto.