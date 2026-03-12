  • News24
Rifiuti

Raccolta differenziata, a Chiavari le nuove ecoisole informatizzate: ecco come funzionano

Ogni postazione è dotata di un sistema di conferimento automatizzato attivo 24 ore su 24, accessibile tramite tessera sanitaria o carta d'identità elettronica

Chiavari. Entreranno in funzione martedì 17 marzo le nuove ecoisole informatizzate installate in viale Tito Groppo, piazza Castagnino, vico del Bastione, via Sant’Andrea di Rovereto, corso Buenos Aires, via Piacenza, via Risso e piazzale Rocca, dopo il completamento della fase di collaudo.

Distribuite in diversi punti strategici della città, le nuove ecoisole sono state pensate per rendere il conferimento dei rifiuti più semplice, efficiente ed accessibile per i cittadini.

Infatti, ogni postazione è dotata di un sistema di conferimento automatizzato attivo 24 ore su 24, accessibile tramite tessera sanitaria (codice fiscale) oppure carta didentità elettronica (CIE), che consente di smaltire le principali frazioni di rifiuto: carta e cartone, plastica e metalli, secco residuo e organico.

Le nuove strutture si distinguono anche per un design completamente rinnovato, sono state infatti inserite immagini dedicate ai luoghi simbolo di Chiavari. Un intervento pensato non solo per migliorare la funzionalità del servizio ma anche per contribuire al decoro urbano e alla valorizzazione del territorio.

“L’obiettivo è semplificare il conferimento dei rifiuti per i cittadini, rendendo il servizio più flessibile e accessibile in ogni momento della giornata, ma anche integrare la raccolta porta a porta. Queste nuove postazioni consentiranno, inoltre, di rispondere meglio all’aumento dei flussi turistici e contribuendo al mantenimento del decoro urbano. Dopo una prima fase di attivazione e monitoraggio del servizio, verrà inoltre ridefinito il perimetro del porta a porta in alcune zone della città, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il decoro urbano” dichiara il consigliere Emanuele Sanguineti.

Lutilizzo delle ecoisole è semplice e guidato dal sistema digitale presente sulla struttura. Per conferire i rifiuti è sufficiente premere il tasto inizia” sullo schermo, e toccare il cerchio verde, quindi avvicinare la tessera sanitaria o la carta didentità elettronica per il riconoscimento del codice a barre. Una volta effettuato laccesso, lutente dovrà premere il tasto fisico corrispondente alla frazione di rifiuto da conferire, situato appena sotto lo schermo.

Gli sportelli di conferimento si aprono e si chiudono automaticamente, consentendo di inserire i sacchetti nella sezione corretta. È importante utilizzare sacchetti di dimensioni compatibili con il vano di conferimento di 35 litri ed evitare lintroduzione di rifiuti troppo voluminosi. Il termine delloperazione sarà segnalato da un messaggio sullo schermo e da un segnale acustico.

Per info e segnalazioni consultare il sito web apricaspa.it , App PULIamo o chiamare il numero verde 800 437678.

