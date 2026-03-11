Quezzi, dopo cinque anni di inferno al via i lavori per le barriere fonoassorbenti della A12

Genova. Dopo cinque anni di attesa e rumori insopportabili nelle case sono iniziati i lavori di ripristino delle barriere fonoassorbenti a Quezzi, sul tratto dell’autostrada A12 che sovrasta via Susanna Fontanarossa a pochi metri dai palazzi. Il cantiere è stato allestito negli scorsi giorni, segno che a breve si entrerà nel vivo delle operazioni.

Una realtà spesso dimenticata, dove i disagi non sono inferiori a quelli sperimentati dagli abitanti della Valpolcevera e del Ponente che si trovano praticamente affacciati sulla A7 e sulla A10. I civici 10 e 35 di via Fontanarossa, la strada che porta alla chiesa di Quezzi, hanno le finestre pressoché adiacenti al viadotto Marassi che scavalca la valle del Fereggiano. Ma anche diversi caseggiati sopra le gallerie, nella zona di via degli Oleandri, ne hanno subito le conseguenze.

“Sono soddisfatto – spiega il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi, di recente coinvolto nell’osservatorio Ambiente salute con le assessore Silvia Pericu e Cristina Lodi -. Per chi abita lì era diventata una situazione insostenibile, tra inquinamento acustico e polveri. Ho insistito perché partisse questo intervento che si aspettava da troppi anni”.

Sulla strada è stato predisposto il divieto di parcheggio sino a fine maggio. I lavori perciò dovrebbero durare circa tre mesi, anche da quanto ha riferito la ditta esecutrice. Nella prima fase verranno eseguite operazioni propedeutiche sui piloni, quindi si procederà all’installazione delle barriere fonoassorbenti. Quelle precedenti, considerate pericolose, erano state rimosse in seguito all’inchiesta bis sul crollo del ponte Morandi deflagrata nel 2019. “Le barriere sono incollate con il Vinavil”, si leggeva in una delle intercettazioni vagliate dalla Procura di Genova.

Il piano di risanamento sulle tratte di competenza di Autostrade prevede interventi strutturali per 30,4 chilometri. In questi mesi sono sotto i ferri anche l’autostrada A10 in area Pra’-Palmaro e la carreggiata nord della A7 tra Garbo e Rivarolo. La società, nel corso degli ultimi incontri, ha assicurato un’accelerazione nei lavori, con deadline che vanno dalla fine del 2026 a quella del 2027.