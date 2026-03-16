Quezzi, gatto gioca col rubinetto del lavabo: allagati un appartamento e un magazzino

Genova. Un appartamento allagato e danni in un magazzino, tutto per colpa di un gatto. È successo in via Pinetti, nel quartiere di Quezzi sulle alture della Valbisagno.

La fuoriuscita di acqua da un magazzino al piano strada ha fatto scattare l’allarme questa mattina: sul posto vigili del fuoco, polizia e un’ambulanza in caso di necessità.

Quando i soccorritori sono entrati, hanno trovato il soffitto sfondato a causa di una grossa infiltrazione d’acqua proveniente dal primo piano. L’appartamento superiore era allagato: tutto era partito dal bagno, dove il rubinetto dell’acqua calda era aperto probabilmente da ore.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio uno dei gatti di casa a provocare l’incidente, giocando con una vecchia manopola. La proprietaria era fuori casa da 24 ore.

Gli animali stessi sarebbero stati a rischio se non fosse arrivato nessuno, visto che l’appartamento stava diventando invivibile tra umidità e calore elevato.

I danni, a parte l’abitazione coinvolta, sarebbero limitati al locale al piano terreno, usato come magazzino da una ditta edile.