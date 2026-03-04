Questura di Genova, i nuovi viceispettori della polizia di Stato hanno preso servizio

Genova. Sono 24 i nuovi viceispettori della polizia di Stato assegnati alla questura di Genova dal dipartimento di Pubblica sicurezza, a seguito del completamento del 19esimo corso svolto negli istituti di formazione di Nettuno, Spoleto e Campobasso, dove hanno acquisito elevate competenze professionali e operative, prestando giuramento al termine del percorso addestrativo.

Tra gli operatori, alcuni hanno già prestato servizio, anche pluriennale, presso varie sedi, tra cui Roma, Grosseto, Salerno, Livorno, Gorizia, Firenze, Arezzo e Prato, per lo più in questura, maturando esperienze professionali pregresse nel ruolo di agenti e assistenti, ricoprendo incarichi in ambito operativo, investigativo e amministrativo, altri provengono dalla vita civile, all’esito di percorsi di studio mirati.

Primi collaboratori dei funzionari, i viceispettori ricoprono un ruolo di tutto rilievo tra gli operatori in servizio, di impulso alla componente info-investigativa della questura, e dei commissariati cittadini e distaccati, oltreché alle competenze di carattere gestionale.

Dopo un breve periodo di affiancamento, i neo vice ispettori, da ieri, sono stati assegnati in diversi ambiti di servizio, anche a potenziamento delle delicate attività di controllo del territorio e dei servizi di sala operativa.

L’elevata preparazione fornita dalle scuole di polizia frequentate e le pregresse esperienze maturate in diversi scenari operativi o lavorativi, nonché la forte motivazione sia professionale, che per questa sede di servizio dimostrata dai giovani viceispettori, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio.

Anche queste nuove assegnazioni, al netto del contestuale turn over, consentiranno un significativo potenziamento dei servizi della questura e dei commissariati del capoluogo e della provincia.