Blitz a Punta Vagno, via tende e accampamenti di fortuna: cinque uomini segnalati ai servizi sociali

Genova. Blitz della polizia locale alla Foce, nella zona di Punta Vagno e del campo sportivo della Polis. Gli agenti hanno ispezionato gli accampamenti e gli accumuli di rifiuti segnalati dai residenti, chiedendo poi ad Amiu di fare una bonifica.

Nel corso del sopralluogo sono state identificate cinque persone, tutte extracomunitarie regolarmente in possesso di documenti, che avevano allestito giacigli di fortuna sulla spiaggia. Sono state trovate anche una tenda e tre baracche realizzate con materiali di recupero, oltre a rifiuti di vario genere accumulati nel tempo.

Dopo l’intervento di bonifica di Amiu sono stati attivati i servizi sociali del Comune per valutare possibili percorsi di accoglienza e accompagnamento per i cinque uomini.

“La presenza di ripari improvvisati e di rifiuti in prossimità dell’arenile impone un’azione tempestiva – ha detto l’assessora alla sicurezza e alla polizia locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – si inserisce in un’attività costante di monitoraggio del territorio, che nasce dall’ascolto delle segnalazioni dei cittadini e dall’esigenza di garantire il rispetto delle regole in spazi di grande valore pubblico.non solo per ragioni di decoro, ma anche per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza complessiva dell’area”.