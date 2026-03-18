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Lieto fine

Puledro selvaggio cade in una fascia, salvato dai vigili del fuoco

Sono stati i vigili del fuoco di Rapallo a soccorrerlo nel tardo pomeriggio di ieri, 17 marzo in località Cornua

puledro soccorso

Sori. Lieto fine per un puledro selvaggio caduto in una fascia piena di rovi e incapace di uscirne.

Sono stati i vigili del fuoco di Rapallo a soccorrerlo nel tardo pomeriggio di ieri, 17 marzo in località Cornua, sopra Sori, calandosi con le funi.

Al cavallino, di circa una settimana di vita, sono stati coperti gli occhi per calmarlo, poi i vigili del fuoco gli hanno bloccato le zampe con delle corde per tirarlo su e completare il recupero.

I soccorritori hanno cercato la mandria, senza successo.

È stato comunque individuato un maneggio a cui si è deciso di portarlo per accudirlo, sfamarlo e farlo visitare da un veterinario.

puledro soccorso

 

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