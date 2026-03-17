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Istituzioni

Pubblica amministrazione, incontro tra l’assessore regionale Scajola e il ministro Zangrillo

Al centro del confronto semplificazioni, nuovo disegno di legge sul merito e importanti rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione già portati a termine

Generico marzo 2026

Genova. Si è svolto oggi, presso la sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova, un incontro istituzionale tra l’assessore regionale Marco Scajola e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Durante la riunione odierna sono state ribadite l’importanza e la centralità degli enti locali, da sempre riferimento dell’azione del Governo e del ministro Zangrillo.

Al centro del confronto semplificazioni, nuovo disegno di legge sul merito e importanti rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione già portati a termine.

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