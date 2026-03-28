Protezione civile, al Sivori una mattinata di confronto sulla gestione delle fragilità in emergenza

Genova. “Con l’evento organizzato oggi abbiamo avuto l’occasione di affrontare un aspetto poco conosciuto della macchina, ma non per questo meno importante, ovvero la gestione delle necessità di persone con fragilità o disabilità prima e durante l’emergenza”. Lo dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Ferrante che questa mattina, al cinema Sivori, in salita Santa Caterina, ha aperto il convegno “Emergenza, disabilità e Protezione civile. Ruoli, esperienze e buone pratiche”.

“La Protezione Civile genovese – ha detto l’assessore Ferrante – è tra le migliori d’Italia, per formazione e organizzazione, ma siamo convinti che attraverso il confronto e lo scambio di buone pratiche, ascoltando le testimonianze sia delle persone fragili che dei soccorritori, ci sia ancora molto da imparare e migliorare. E il convegno vuole essere proprio questo: un momento di scambio, di formazione e anche e soprattutto di informazione per la cittadinanza”.

La mattinata, dopo i saluti d’apertura dell’assessore Ferrante, è proseguita con gli interventi dei funzionari di Protezione Civile operanti sul territorio genovese. Nel corso del convegno, infatti, i relatori hanno offerto un’opportunità di confronto tra istituzioni, sistema di Protezione Civile e associazioni rappresentative delle persone con disabilità, con l’obiettivo di approfondire ruoli, esperienze e criticità operative nella gestione delle fragilità, nonché di valorizzare alcune buone pratiche territoriali maturate nell’ambito delle attività realizzate dal volontariato e dal Terzo Settore.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di adeguamento della pianificazione di Protezione Civile comunale nel rispetto dei principi del Codice della Protezione Civile, anche mediante la promozione dei diritti e la sensibilizzazione degli operatori di protezione civile sulle modalità atte a favorire un imparziale ed efficace coinvolgimento di tutta la popolazione.

L’evento è stato organizzato e promosso dalla direzione Protezione Civile del Comune di Genova e realizzato con la collaborazione del Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile e antincendio boschivo “Gruppo Genova”, il Gruppo Comunale Arenzano, il Coordinamento Protezione Civile – Provincia della Spezia, Pegasus ASI ProCiv Nazionale ODV, Federazione Italiana Cinofilia sport e Soccorso APS.