Prorogato al 13 marzo il termine per partecipare al bando Zac-Zena Active Citizens

Genova. È stato prorogato al 13 marzo il termine per presentare domanda al bando “ZAC – Zena Active Citizens Municipi”, a sostegno micro e piccole imprese presenti sul territorio cittadino.

«Il bando, che sta riscuotendo un buon successo in tutti i municipi, dà l’opportunità di accedere a contributi a fondo perduto per attività di vicinato esistenti sul territorio, contribuendo a rafforzare e sostenere il tessuto commerciale e artigianale dei quartieri – dichiara l’assessora al Commercio e Artigianato Tiziana Beghin – per dare l’opportunità di partecipare a un’ampia platea di attività abbiamo deciso di prolungare i termini per presentare domanda e di implementare la dotazione finanziaria da 450 a 720 mila euro».

Il bando, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie del Sud 2021–2027 (iniziativa strategica dell’Unione Europea volta a potenziare lo sviluppo urbano sostenibile e inclusivo in 14 Città Metropolitane e 39 città medie del sud) consente di accedere a contributi a fondo perduto da 10mila a 50mila euro per ogni singolo progetto. Le imprese interessate dovranno presentare proposte che coinvolgano almeno due ambiti tra i seguenti: accessibilità, decoro e qualità urbana (per il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici, interventi di arredo urbano, segnaletica e illuminazione, rigenerazione estetica e ambientale per aumentare sicurezza e qualità); marketing e promozione territoriale (per il marketing urbano e branding dei quartieri, eventi e animazione per attrarre residenti e visitatori, campagne digitali per valorizzare il commercio di prossimità); servizi per la clientela (a supporto dell’esperienza d’acquisto e della fruizione dei centri commerciali naturali, come baby parking o aree gioco sorvegliate, baby pit-stop con fasciatoi e poltrone per l’allattamento, depositi bagagli o servizi di shopping concierge, parcheggi convenzionati o scontati per i clienti dei negozi, servizi condivisi per consegne a domicilio, navette o trasporto urbano agevolato per la clientela); digitalizzazione e soluzioni innovative (per rafforzare la competitività e la visibilità delle imprese locali, come piattaforme o marketplace di quartiere, sistemi di analisi dei dati sui flussi pedonali e sulle vendite, wi-fi gratuito o servizi digitali per i clienti, strumenti di promozione e fidelizzazione online condivisi).